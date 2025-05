Domingo ensolarado e de frio, com temperatura mínima de 14°C no DF

Tempo seco e muito frio. Parece repetitivo, mas é assim que os brasilienses estão lidando com os dias no Distrito Federal. Neste domingo (25/5), a realidade não é diferente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem variar de 14°C a 26°C.

Apesar do clima gelado, o céu permanece com poucas nuvens, dando espaço para um dia mais ensolarado. Quanto à umidade relativa do ar, a máxima fica na casa dos 90%, enquanto a mínima deve chegar a 45%. A ventania, que tanto apavora os brasilienses pela manhã, continua fraca e moderada, assim como esteve na última semana.



E já para esta segunda-feira (26/5), a expectativa também é de frio, com a mínima prevista para 15°C e máxima de 25°C. Desse modo, todo cuidado é necessário nesse clima, especialmente mantendo-se bem agasalhado e evitando exposição prolongada ao vento.



Segundo o Inmet, é necessário, ainda, manter uma boa ingestão de líquidos e proteger as vias respiratórias, orientação que contribui especialmente para pessoas com alergias ou doenças respiratórias crônicas.