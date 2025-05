Operação da Receita apreende quase R$ 3 milhões em produtos no DF

Fiscalização ocorreu em rodovias e transportadoras do DF - (crédito: Divulgação/GDF)

Por Nathália Queiroz — A Receita do Distrito Federal , por meio de seus auditores fiscais, realizou uma operação, entre os dias 23 e 25 de maio, que apreendeu quase R$ 3 milhões em mercadoria sem nota fiscal ou com documentação inidônea.

egundo a Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC), o principal foco foi ampliar a percepção de risco entre os contribuintes e impedir práticas que comprometem a arrecadação de recursos públicos essenciais . A ação ocorreu no período da madrugada e, s

A fiscalização ocorreu em várias frentes, como rodovias, transportadoras, fronteiras, aeroportos e estabelecimentos comerciais . De acordo com a SEEC, foram apreendidas três carretas com mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea na BR-060 e BR-020 .

Entre as apreensões, estavam 96 mil latas de cerveja de 350ml, 25 toneladas de utilidades do lar, 110 toneladas de açúcar, 15 toneladas de produtos alimentícios e algumas bebidas, além de 17.600kg de linguiça e 13 mil caixas de gazes para uso medicinal. Além disso, nas transportadoras, foram encontrados materiais como suplementos, calçados, material dentário e embalagens com notas fiscais inidôneas .

A operação identificou R$ 2,9 milhões em mercadorias irregulares , o que gerou um total de mais de R$ 1,1 milhão em impostos e multas para os responsáveis pelas mercadorias.