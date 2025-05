Detran-DF autua 79 motoristas por dirigirem embriagados

As ações de fiscalização realizadas pelo Detran-DF e pela Polícia Militar, no último fim de semana (23 a 25/5), resultaram na autuação de 79 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. As abordagens aconteceram em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina e Sobradinho II.

Segundo o Detran, ao todo, foram abordados mais de 400 condutores. Além dos casos de embriaguez, os agentes também encontraram outras irregularidades: 25 pessoas dirigiam sem habilitação, 24 estavam com a CNH vencida, e 28 veículos tinham escapamentos adulterados. As equipes recolheram 41 veículos ao depósito.

O Detran lembra que dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima, com multa de quase R$ 3 mil e suspensão da CNH por um ano. A fiscalização busca garantir mais segurança nas vias e prevenir acidentes.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho