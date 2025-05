Detran-DF promove ação sobre transporte de pets em Águas Claras

Neste sábado (24/5), será realizada, em Águas Claras, uma ação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) de conscientização sobre o transporte seguro de pets em veículos. A atividade será feita das 9h às 13h, no estacionamento da Cobasi.

A iniciativa conta com palestras de educadores de trânsito, com orientações sobre os procedimentos de segurança no transporte de animais de pequeno, médio e grande porte. Também serão feitas intervenções artísticas, com os bonecos do trânsito, repentistas e mímicos.

Serviço

Ação educativa sobre transporte de pets

Local: Estacionamento da Cobasi de Águas Claras - Avenida Sibipiruna, Lote 36

Data: Sábado (24/5)

Hora: 9h às 13h



*Com informações da Agência Brasília

