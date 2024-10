PMDF oficializa banca organizadora do novo concurso para oficiais

RP Raphaela Peixoto

O Cebraspe está selecionado para coordenar o certame desde maio. À época, o Instituto Avalia de Inovação e Avaliação e Seleção ficou segundo lugar e, em terceiro, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) - (crédito: PMDF/Reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) oficializou o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do novo concurso público para oficiais da corporação. O extrato de contrato foi publicado nesta terça-feira (8/10) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na página 36.

A publicação torna a divulgação do edital de publicação iminente. O certame ofertará 147 vagas para a carreira de agente militar entre imediatas e de cadastro reserva. Além desse certame, a corporação tem outro concurso programado para tenentes. No total, estão previstas 294 oportunidades, sendo 147 para oficiais, 49 para tenentes e 98 para formação de cadastro reserva.