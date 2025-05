Aniversário de Vicente Pires é comemorado nesta segunda-feira (26/05)

Oficialmente criada em 26 de maio de 2009, Vicente Pires completa 16 anos de história nesta segunda-feira (26/05). A região anteriormente habitada por 72.415 pessoas, hoje, conta com uma população de aproximadamente 100.000 habitantes, segundo a Administração Regional de Vicente Pires.

Edna e Miriam Estrela, de 41 e 67 anos, contam que moram em Vicente Pires há mais de 20 anos e que viram a região se transformar de forma significativa. "Hoje em dia, tem tudo aqui, farmácia, mercado, posto de gasolina, o que antes não tinha", diz Edna. Além disso, as moradoras da região também relembram como era o local antes de tanta transformação. "Há uns anos, não tinha nada de asfalto. Tinha muito buraco, tanto é que era conhecida como 'Buraco Pires'", brinca.

João Vitor Paiva, 25, mora em Vicente Pires há 12 anos. O vendedor conta que morava com os pais em Taguatinga quando criança, mas, após a compra de uma casa própria na região, optaram por se mudar. Atualmente, o jovem partilha do sentimento de apreciar o local em que vive, uma vez que é "uma cidade muito boa para morar". João Vitor destaca que o comércio local é um diferencial e que a segurança também o conforta.

Elias Castro, 27, compartilha do mesmo sentimento de apreciação pela região. O operador de caixa conta que se mudou para Vicente Pires há quatro anos. Elias veio visitar o irmão e não voltou mais para a cidade natal, no Maranhão. Ele conta que desde a primeira vista se encantou pelo lugar, e principalmente, as oportunidades de emprego disponíveis. "Aqui é um lugar tranquilo e bom para morar", expõe Elias.

Assim como o operador de caixa, Rafael Ferreira, 29 , também optou por uma qualidade de vida melhor e se mudou para Brasília há um mês. Apesar do pouco tempo em Vicente Pires, Rafael já se mostra encantado pela região. "Não tem o que falar daqui, é ótimo". Quando perguntado a respeito do que acha da cidade, Rafael diz "perfeição", e completa: "Aqui é muito tranquilo".

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti