Desabamento de telhado em Ceilândia deixa homem ferido

O desabamento da estrutura do telhado de uma casa na QNN 8, em Ceilândia Sul, assustou os moradores na manhã desta segunda-feira (26/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 10h30.

Segundo informações da CBMDF, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu), e encaminhado para um hospital.

A equipe do Corpo de Bombeiros afirmou não ter informações sobre as causas do desabamento. A Secretaria de Saúde (SES-DF) não informou sobre o estado de saúde do homem.