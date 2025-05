"Mula" preso no DF embarcaria com drogas para Dubai

O morador de Manaus (AM) Kaíque Andrade de Souza, 27 anos, foi preso na noite do último domingo, no Sol Nascente, com mais de 30 cápsulas de cocaína que seriam levadas para Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo a polícia, o suspeito atuava como "mula" — pessoa que transporta drogas em troca de dinheiro ou benefícios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Kaíque foi detido por equipes do Batalhão da PM na Estrutural, depois que os militares receberam a denúncia de um carro suspeito trafegando em alta velocidade na via. Kaíke estava no veículo como passageiro e o motorista era de aplicativo. Durante a abordagem, foram encontradas uma porção de maconha e uma cápsula de cocaína.

Leia também: Mulher tenta matar a filha de 2 anos e tirar a própria vida por causa de dívidas

As outras mais de 30 cápsulas estavam no Sol Nascente, em uma casa que o suspeito dividia com um colega. Ele ganharia cerca de R$ 5 mil pelo transporte da droga a Dubai. Kaíque confessou ter viajado para outros locais, incluindo a França, para onde teria levado cerca de 130 cápsulas de cocaína. O homem já foi condenado a seis anos de prisão por transportar 12kg de skunk de Manaus para o Aeroporto de Brasília, em 22 de janeiro do ano passado.