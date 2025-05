PMDF resgata jovem autista de cair da janela do terceiro andar no Sudoeste

Ao chegar no local, os policiais encontraram o jovem com metade do corpo para fora da janela - (crédito: kleber sales)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu um jovem autista que, segundo os militares, de cair da janela do terceiro andar de um prédio de um prédio no Sudoeste nesta segunda-feira (16/5).

De acordo com os policiais, ao chegar no local, a equipe encontrou o rapaz com metade do corpo para fora da janela, prestes a despencar, enquanto sua mãe, em desespero, tentava contê-lo, sozinha.

Ainda segundo relato da polícia, um militar agarrou o jovem pelo braço e pela perna, enquanto outro o segurou pelos pés, trazendo-o de volta para dentro do apartamento. Após o resgate, o jovem deitou-se no chão do imóvel, ainda muito agitado. A equipe policial permaneceu com a vítima até a chegada da equipe de psicólogos do SAMU, que assumiu o atendimento especializado.