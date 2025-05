Tutor oferece R$ 5 mil de recompensa por cadela desaparecida em Santa Maria

Por Nathália Queiroz

Desde o último sábado (24/5), a cadelinha Vitória está desaparecida nas imediações do condomínio Total Ville, em Santa Maria (DF). O tutor, Orizon Vaz Gentil, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil via Pix para quem encontrá-la.

Vitória é uma fêmea de porte médio, com cicatriz de castração na barriga, e no momento do desaparecimento, estava usando uma coleira marrom, peitoral rosa e com uma corda fluorescente laranja. A última vez que foi vista foi por volta das 23h15, nas proximidades da Quadra 101 e da igreja católica do Total Ville, após se assustar com o barulho de balões sendo estourados.

Segundo Orizon afirmou ao Correio, ela se soltou da guia ao tentar fugir assustada. “A Vitória tem muito medo de barulho. Quando ouviu os balões estourando, ficou desesperada. Eu confundi as duas guias, mas me confundi, e ela escapuliu rápido. Um carro quase atropelou”, relata.

O tutor conta que passou a madrugada procurando por ela e segue em busca incansável desde então, com a ajuda de amigos, familiares e moradores da região.

Além da saudade e preocupação, Orizon, que adotou Vitória em 2020, conta que também lida com o sofrimento do outro cão da família, o Campeão, que é muito apegado à Vitória. “Ele está muito sentido também”, lamenta.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Vitória, pode entrar em contato com Orizon pelo telefone: (61) 99828-8150.