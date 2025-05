Flora Gil chora ao falar sobre saúde de Preta Gil e mudança de planos

Flora Gil revelou que a turnê "Tempo Rei" do marido, Gilberto Gil, precisou ser adaptada por causa do tratamento de Preta - (crédito: Reprodução/Instagram)





Flora Gil, empresária e matriarca da família Gil, emocionou-se ao falar sobre a filha de criação Preta Gil, que enfrenta um câncer no intestino. Durante um evento recente, ela revelou que a turnê "Tempo Rei" do marido, Gilberto Gil, precisou ser adaptada por causa do tratamento da cantora. "A gente estaria indo agora para os Estados Unidos, fazer 3 ou 4 shows por lá, mas vocês sabem que a gente está passando…", disse Flora, interrompendo a fala por lágrimas, e acrescentou que a família inicialmente preferiu não viajar para ficar perto de Preta, mas hoje a cantora está nos EUA para o tratamento.

O relato aconteceu durante a 11ª edição do Power Trip Summit, principal encontro de lideranças femininas promovido pela Marie Claire. O evento contou também com a participação de outras figuras importantes como Potyra Lavor, CEO da IDW, e Eliane Dias, da Boogie Naipe. Ao final da mesa, Flora comentou que ainda estão avaliando a melhor forma de se revezar para acompanhar Preta nos Estados Unidos, mesmo com a turnê nacional em andamento.

A turnê "Tempo Rei" marca a despedida dos palcos de Gilberto Gil, que aos 80 anos decidiu fazer uma série de apresentações especiais, principalmente em estádios e arenas. "Ele já estava cansado, querendo fazer coisas mais simples. Então decidimos que seria uma turnê de despedida, até para ficar como lembrança", explicou Flora. Até o momento, Gilberto realizou shows em cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, com mais datas confirmadas pelo país.

O Power Trip Summit, promovido pela Marie Claire e patrocinado por grandes empresas, tem como tema nesta edição "Intelligence: Influência | Inovação | Identidade". O encontro reúne mulheres líderes de diversos setores, debatendo temas relevantes para cultura, política e transformação social. Flora Gil aproveitou o momento para compartilhar sua experiência pessoal e profissional, mesclando emoção e determinação.

