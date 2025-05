Chef Francisco Ansiliero é consagrado cidadão honorário de Brasília

Foi concedido, nesta segunda-feira (26/5), em sessão no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o título de cidadão honorário ao chef de cozinha Francisco Ansiliero, de 85 anos, responsável pelos restaurantes Dom Francisco. Com quase quatro anos de história em Brasília, Francisco ficou conhecido por misturar temperos e sabores de todo o país, em uma identidade verdadeiramente brasiliense.

“Esse título é algo realmente saboroso, delicioso, concordando com meus sentimentos sobre a cidade. O restaurante acabou crescendo com Brasília, e eu junto”, afirmou o chef.

Responsável por conceder a homenagem, o deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil), destacou como a trajetória de Francisco, que morou em diversas regiões do país, demonstra o melhor de Brasília, uma cidade construída a partir da herança de muitas outras.

“Essa pluralidade de sabores, que combina um pouco de tudo que o Brasil nos oferece, não poderia ser mais simbólica com a origem e o propósito de Brasília”, disse . “Seu cardápio celebra os sabores do Cerrado e valoriza produtos locais, seja em preparações clássicas ou em criações mais contemporâneas”, completou.

Deputado Eduardo Pedrosa e Francisco Ansiliero (foto: Bruna Pauxis/CB/DAPress)

História

Descendente de italianos e nascido em Santa Catarina, em 1939, Francisco mudou-se para Brasília em 1987 e abriu o Dom Francisco um ano depois. O chef já foi padre, professor, diretor de escola e líder estudantil, tendo, inclusive, feito parte da diretoria da União Nacional dos Estudantes (UNE) durante a ditadura militar. Com quase quatro décadas de história, o restaurante já recebeu importantes prêmios gastronômicos e, além de sua unidade na 402 sul, também está na Associação dos Servidores do Banco do Brasil (Asbac).