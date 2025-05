Mais de 500 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (27/5)

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizaram, nesta terça-feira (27), 569 vagas de emprego na capital. As oportunidades, com salários de até R$ 5,5 mil, são direcionadas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência.

O cargo de remuneração mais alta é de encarregado de manutenção, na zona industrial do Guará. A posição, no Guará, exige ensino médio completo e experiência prévia na função. Já o posto com mais vagas é de vendedor interno, na Asa Sul. Ao todo, são 80 oportunidades, com salário de R$ 1.518 e sem experiência necessária, porém é preciso ter iniciado o ensino médio.

Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou se dirigir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.