Abrigo contra o frio do GDF atendeu mais de 300 pessoas em três dias

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu, na última quinta-feira (22/5), um abrigo emergencial contra o frio para pessoas em situação de rua, no ginásio do Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul.

O espaço funciona todos os dias das 19h30 às 6h e comporta até 110 pessoas. Em três dias de funcionamento, o projeto já acolheu 358 cidadãos do DF. No local, os abrigados tem acesso a duas refeições, café da manhã e jantar; colchões e cobertores limpos para dormir; banho quente; kit higiene e casacos fornecidos pela Campanha do Agasalho Solidário. Também são oferecidos atendimentos socioassistenciais em tendas montadas pela Defesa Civil para crianças e mulheres.

O abrigo contra o frio é uma iniciativa promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), conforme previsto no Plano Distrital para População em Situação de Rua, coordenado pela Casa Civil.

Campanha Agasalho Solidário

Na última semana, o DF registrou a menor temperatura do ano, ao marcar nos termômetros da capital 11,9°C. Em meio ao frio, a Campanha Agasalho Social, deste ano busca superar a média das edições anteriores, que arrecadaram cerca de 10 mil itens cada. Nos pontos de coleta dos órgãos do GDF, podem ser doados casacos, mantas, meias, toucas, gorros e calçados em bom estado, para todas as idades e públicos. As peças devem, idealmente, estar em sacos plásticos transparentes, com identificação do tipo, tamanho e público da peça, para facilitar a distribuição.

Os pontos de coleta estão distribuídos em locais estratégicos, como o Palácio e o Anexo do Buriti, secretarias, administrações regionais, órgãos e entidades públicas. Para mais informações, acesse as redes sociais da Chefia-Executiva de Políticas Sociais ou entre em contato pelo WhatsApp (61) 99195-4079.

