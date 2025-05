População em situação de rua terá abrigo provisório contra o frio na Asa Sul

Em razão das baixas temperaturas registradas nos últimos dias, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informa que será instalado a partir desta quinta-feira (22/5) um abrigo provisório para proteger pessoas em situação de rua no Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul.

O abrigo funcionará todas as noites, de domingo a domingo, das 19h30 às 6h, com capacidade máxima para receber até 110 pessoas por turno. Os portões fecham às 22h ou conforme lotação. No local, as pessoas em situação de rua terão acesso a duas refeições (café da manhã e jantar), terão colchões e cobertores limpos para dormir, poderão tomar banho quente, vão receber kit higiene e casacos fornecidos pela Campanha do Agasalho Solidário, além de ter acesso a atendimento socioassistencial.

Como parte do Plano Distrital para a População de Rua, o abrigo será executado por organização da sociedade civil parceira da Sedes no serviço de acolhimento institucional, com apoio de vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para garantir direitos e insumos necessários.

*Com informações da Agência Brasília