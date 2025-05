Livro Saúde, Brasília! reflete sobre temas da saúde pública no DF

18/09/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. CB Poder recebe Gutemberg Fialho, Presidente do Sindicato dos Médicos do DF. Na bancada: Ana Maria Campos - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Por Marcelo Thompson Flores—O livro Saúde, Brasília! foi produzido por Gutemberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF) e conta com 100 artigos publicados sobre o exercício da medicina, política de saúde, qualidade de vida e cidadania no Distrito Federal. O lançamento conta com uma noite de autógrafos e será realizado no dia 6 de junho, às 19h30, na sede da Associação Médica de Brasília (SCES Trecho 3, lote 6).

A obra traz uma compilação de artigos publicados pelo autor entre os anos de 2007 e 2025. Os textos abordam temas como a saúde pública do DF, a realidade da medicina, cidadania, qualidade de vida e os desafios de gestão na área da saúde dentro da capital federal. O prefácio é assinado pelo cirurgião pediátrico e deputado federal Zacarias Calil Hamú.

Natural do município de Araruna (PB) e estabelecido no Distrito Federal desde 1988, Gutemberg Fialho também escreveu o livro Dr. Pinheiro, o médico de Brasília. Médico com quase quatro décadas de atuação, tem trajetória marcada pela defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e atuação na saúde pública.

Serviço

Saúde, Brasília!

De Gutemberg Fialho. Lançamento 6 de junho, às 19h30, na Associação Médica de Brasília (SCES Trecho 3, lote 6)