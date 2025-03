Saúde do DF adere a novo programa e amplia o atendimento especializado

Equipamento novo na área de saúde no DF. - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

Por Bárbara Xavier*

A partir de abril de 2025, o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (PMAE), do Ministério da Saúde, começará a operar com o intuito de diminuir as filas e proporcionar assistência ambulatorial ágil e eficaz.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, explica que "fortalecendo a estrutura de atenção especializada, estamos reduzindo filas e otimizando recursos, o que significa mais qualidade e resolutividade para a população", pontua o gestor em nota.

A escolha específica de especialidades como cardiologia, oncologia, oftalmologia e otorrinolaringologia leva em conta a capacidade operacional, as enormes filas de regulação e a necessidade de novas contratações de profissionais.

O plano tem duração de um ano, podendo ter continuidade nos futuros ciclos. Para participar é necessário comprovar que todas as consultas e os exames necessários foram realizados dentro do prazo.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado