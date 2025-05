HUB celebra a marca de 500 transplantes renais realizados

Por Marcelo Thompson Flores—No dia 15 de maio, a Unidade de Transplantes do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) realizou o 500º transplante renal e deu esperança de um recomeço para Maria Cleide da Silva Portela, 65 anos, que esperava por essa cirurgia desde 2022.

A paciente é moradora da Cidade Estrutural, mãe de cinco filhos e avó de nove netos. “Já tinha marcado consultas no posto de saúde e fui chamada para ver um cardiologista. Na época, os exames mostraram uma válvula descompensada e meus rins já não estavam funcionando muito bem”, relata.

Maria também destacou a importância da família no processo. “Quando eu adoecia e ficava muito mal, eles se revezavam à noite, trazendo as esposas junto, para ficarem comigo. Sempre estavam do meu lado. Somos uma família abençoada e Deus tem nos dado graça”, ressalta.

O procedimento foi realizado por uma equipe multidisciplinar do hospital (foto: Divulgação/HUB-UnB)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Em 2019, Maria Cleide recebeu a notícia de que precisaria iniciar tratamento de hemodiálise, indicado para pessoas com insuficiência renal aguda. No ano seguinte, foi internada no HUB, onde é acompanhada desde então.

Na quinta-feira (15/5), Maria recebeu a tão aguardada ligação, informando a chegada de um rim compatível. O órgão veio de um doador falecido de outro estado, após o gesto solidário de uma família que autorizou a retirada para ajudar outras pessoas e salvar vidas.

Logo na manhã seguinte, ela já estava na unidade para uma sessão de hemodiálise antes de realizar o transplante.. “Ainda estou processando como vai ser não depender mais da máquina de hemodiálise, furando o braço três vezes na semana. Me sinto abençoada por ser a número 500. Na sala de hemodiálise, médicos, enfermeiros e técnicos, todos vibraram com a notícia, me apoiando. Meus colegas de sala também estavam felizes e torcendo, eu comemorei muito a notícia”, conta.

Para o urologista Pedro Rincon, responsável técnico de transplantes renais no HUB-UnB, esse número é resultado da continuidade do trabalho e de muita dedicação, desde a criação do Centro de Transplantes do HUB, em 2006, então chefiado pelo médico Rômulo Maroccolo. “Estar há quase vinte anos ininterruptos realizando transplantes renais, com um número crescente de transplantes a cada ano, significa que estamos no caminho correto”, destaca Pedro.