Homem é levado ao hospital após incêndio em residência na Estrutural

Um incêndio em uma residência na Estrutural deixou uma pessoa ferida na noite deste domingo (25/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 18h02 empenhando três viaturas. As chamas atingiram apenas um cômodo da casa e foram controladas pelos bombeiros. O proprietário do imóvel foi encontrado pelos socorristas do lado de fora e atendido. O homem, identificado como A.O.C, 59 anos, foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) com intoxicação e suspeita de queimaduras nas vias aéreas.

Além disso, quatro gatos foram resgatados do interior da residência. Um deles não resistiu e faleceu no local, outro estava bem de saúde, porém os outros dois estavam com dificuldade respiratória. Os militares ministraram oxigênio e transportaram os animais para uma clínica veterinária da região, estáveis. A perícia do CBMDF foi acionada. Não há informações sobre as causas do incêndio.