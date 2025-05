HUB realiza campanha de vacinação contra a influenza

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) está promovendo uma campanha de vacinação contra a influenza, destinada a todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. A aplicação do imunizante ocorre na Sala de Vacinas do hospital, localizado na 605 Norte, com entrada pela Via L2 Norte.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Para tomar a dose é necessário apresentar um documento de identificação com foto e CPF (caso o número do CPF esteja no documento de identidade, ele será suficiente), além do cartão de vacinação ou acesso ao aplicativo Meu SUS Digital. A campanha segue enquanto houver doses disponíveis, fornecidas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A influenza, popularmente conhecida como gripe, é uma infecção viral que afeta o sistema respiratório e causa sintomas como febre, coriza, dores no corpo, dor de garganta e tosse. Segundo o pneumologista Ricardo Martins, do HUB-UnB/Ebserh, a doença pode evoluir de forma mais lenta e perigosa em crianças e idosos.

“A infecção pelo vírus influenza promove alterações graves no aparelho respiratório e essas alterações são ainda mais graves em pessoas não vacinadas, ainda mais se houver comprometimento do sistema imunológico, situação frequentemente vista em crianças abaixo dos 2 anos e em idosos acima dos 60 anos”, alerta o especialista.