Adolescente planejava atentado em escola pública do Guará há cerca de um ano

O adolescente de 15 anos apreendido por planejar um atentado violento a uma escola pública do Guará 2 orquestrava o ataque há pelo menos um ano, segundo revelaram as investigações conduzidas pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil (PCDF).

Na quinta-feira (22/5), os policiais da divisão souberam do plano depois que funcionários da escola encontraram, na instituição, uma carta escrita relatando o provável ataque de morte a estudantes. Além da mensagem, havia desenhos com símbolo nazista.

No fim da tarde de sexta-feira (23/5), as equipes chegaram à autoria da carta e solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão para endereços ligados ao autor. Nessa segunda (26/5), a residência do menor — onde ele morava com os pais — foi alvo de busca. No quarto dele, os policiais encontraram vários instrumentos como uma machadinha, uma faca e um simulacro de arma de fogo, além de várias cartas com iconografias presentes em ataques à escola anteriormente, cuja autoria é propriedade foi confessada pelo menor infrator. Ao ser questionado sobre a origem do simulacro, o menino respondeu que comprou, mas não informou onde.

De acordo com o delegado à frente do caso, Fabrício Paiva, os sinais da ação extremista apareceram há aproximadamente um ano e que os pais do menino não sabiam que ele guardava esses instrumentos no quarto. O menor foi apreendido e levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).