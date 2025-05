Zoo é evacuado e fica fechado temporariamente após suspeita de gripe aviária

Após um pombo e um irerê serem encontrados mortos nas dependências do Zoológico de Brasília, o local foi evacuado na tarde desta quarta-feira (28/5). A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) determinou que o zoológico ficasse fechado temporariamente a partir de hoje (28/5) como medida de precaução, pois a suspeita é de que os animais tenham sido mortos por gripe aviária.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Amostras dos bichos foram recolhidas pela Seagri-DF e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para análise. De acordo com a administração do zoológico, as aves mortas não faziam parte do plantel do local, mas circulam por lá em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.

"Reforçamos que não há nenhum outro caso suspeito registrado até o momento, seja entre animais de vida livre ou outras aves no Distrito Federal. A Seagri-DF ressalta que não há risco à saúde humana no consumo de carne de frango e ovos devidamente inspecionados. A gripe aviária não é transmitida por meio da ingestão desses alimentos cozidos, mesmo quando provenientes de áreas afetadas. A transmissão do vírus ocorre apenas por contato direto com aves vivas infectadas, sendo o risco de infecção humana considerado baixo", disse a pasta.

O fechamento preventivo segue os protocolos de biossegurança e tem como objetivo proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes. A reabertura do parque será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública.