Lar dos Velhinhos promove 45ª festa junina neste fim de semana

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena fará sua 45ª edição de Festa Junina. O evento ocorrerá nesta sexta-feira (30/5) e sábado (31/5), a partir das 16h, e contará com quadrilhas juninas e atrações musicais do sertanejo, pagode e forró. Dentre as atrações confirmadas, está a banda de pagode Tá na Medida, Michael Sena, Edu Mascarenhas, Nego Rainner, Zezão de Fortaleza, DJ Rene Ricochet e Klebbin.

O evento, que tem expectativa de receber 2 mil pessoas por dia, possui uma causa solidária: arrecadar dinheiro para ajudar na conclusão do Espaço de Múltiplas Atividades, que será usado por idosos e crianças. O valor da entrada é de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Idosos e portadores de necessidades especiais pagam meia entrada mediante apresentação de documento ou laudo.

O evento também conta com o bazar de roupas e móveis. O Lar dos Velhinhos fica na SMPW Trecho 3, Área Especial 1/2 - Park Way - Núcleo Bandeirante e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria ou no QR Code do banner acima.

Evento terá quadrilhas juninas, atrações musicais e bazar de roupas e móveis (foto: Divulgação/Lar dos Velhinhos Maria Madalena)