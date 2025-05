Gatos conseguem identificar os donos pelo cheiro?

Para os amantes de gatos, esses pequenos felinos muitas vezes ultrapassam o posto de membros da família e se tornaram até um objeto de admiração. Recentemente, um estudo japonês publicado no periódico PLOS One revela que a dedicação é mútua — foi confirmado que os gatos conseguem reconhecer o cheiro dos tutores.

Que esses encantadores felinos utilizam do olfato para identificar outros membros da espécie e comunicarem-se entre si, os cientistas já sabiam. No entanto, nenhum estudo sobre os animais conseguirem distinguir se eles tinham essa mesma habilidade com humanos.

Na pesquisa, conduzida por Yutaro Miyairi e colegas da Universidade de Agricultura de Tóquio, foi investigado se os gatos fazem essa distinção apenas com base no olfato. Trinta gatos domésticos foram testados com tubos de plástico contendo cotonetes esfregados em seus tutores anteriormente, bem como em humanos que os felinos nunca tinham conhecido.

Os pets passaram mais tempo cheirando os odores desconhecidos do que os de seus donos, sugerindo que a identificação do humano querido é rápida. Outra descoberta foi de que os gatos eram inicialmente mais propensos a cheirar odores desconhecidos com a narina direita, mas depois mudaram para a narina esquerda à medida que se familiarizavam com o cheiro.

Além dos animais, os tutores também foram convidados a participar da pesquisa – eles preencheram um questionário online para avaliar a personalidade do gato e o relacionamento com o dono. Um padrão foi percebido: gatos machos descritos com personalidade forte cheiraram cada tubo repetidamente, enquanto machos de personalidade mais calma cheiraram os tubos tranquilamente. Entre as fêmeas, não houve efeito da personalidade no comportamento durante o experimento.

Em resultado, os gatos domésticos conseguem distinguir entre humanos familiares e desconhecidos com base no odor, mas ainda não está claro se humanos específicos são identificados apenas com o olfato. A descoberta de que os gatos preferem investigar novos cheiros com a narina direita sugere que eles podem usar diferentes hemisférios do cérebro para diferentes tarefas — um fenômeno já demonstrado em outros animais, incluindo cães, peixes e pássaros.

Os autores também registraram a ação de esfregar-se após cheirar, um comportamento exploratório da marcação dos próprios cheiros dos gatos. “Essa relação justifica uma investigação mais aprofundada, juntamente com a teoria de se os gatos são capazes de reconhecer uma pessoa específica a partir de pistas olfativas”, acrescentam os pesquisadores.

Pesquisas no mundo animal já comprovaram que os cães são capazes de reconhecer expressões emocionais humanas por meio de sinais faciais e vocais, por exemplo, demonstrando a habilidade de processar informações sociais dos humanos. Embora estudos sobre as interações entre gatos e humanos ainda estão menos desenvolvidos em comparação aos realizados com cães, os felinos apresentam notáveis capacidades cognitivas sociais, despertando crescente interesse entre os pesquisadores.