CLDF aprova projeto que visa fortalecer segurança nas passagens ferroviárias

A proposta quer preparar o DF para a reestruturação do transporte ferroviário no país - (crédito: Kayo Magalhães/CB)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nessa terça-feira (27/5), o Projeto de Lei 1125/2024, que institui a Política de Conscientização para o Trânsito, Coexistência e Convivência Harmônicas entre Veículos Automotores e Ferrovias no Distrito Federal.

A proposta, de autoria da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), prevê ações educativas e integradas entre órgãos como o Departamento de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), com o objetivo de reduzir acidentes em áreas de travessia de trilhos, fortalecer a cultura de respeito entre os diferentes modais e preparar o DF para a reestruturação do transporte ferroviário no país.

O texto do projeto estabelece diretrizes para promover a convivência entre automóveis, trens, pedestres e ciclistas. Além disso, antecipa a preparação do DF para se integrar à futura Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros.

Segundo estudo publicado em janeiro de 2024 pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), o governo federal avalia a implantação de trens de passageiros entre Brasília e Luziânia, além de outros cinco trechos no país. A política deve focar na ampliação do uso da malha existente e na adaptação de trechos hoje voltados ao transporte de carga.

Segundo o presidente da CTMU, deputado Max Maciel (Psol), o projeto aprovado reforça o compromisso do mandato com a segurança viária, o transporte de massa e a integração com o entorno. “É urgente que o DF esteja preparado para conviver com os diferentes modais, principalmente diante da expectativa de retomada do transporte ferroviário de passageiros, que pode beneficiar inclusive quem vem do entorno”, destacou. A proposta segue agora para sanção do governador.



Acidente

Em 17 de novembro de 2023, uma colisão entre um ônibus e um trem de carga deixou uma mulher morta e cinco pessoas feridas. O acidente ocorreu no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.