Homens são presos por comercializar gasolina ilegal em galpão no Guará

Dois homens foram presos na terça-feira (27/5) por venderem ilegalmente galões de gasolina em um galpão no Setor Lúcio Costa, no Guará. O caso foi divulgado na manhã desta quinta-feira (29/5).

A ação, integrada da Coordenadoria de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF/DPE/PCDF) e a Divisão do Consumidor (DPCON/CORF), iniciou após denúncias anônimas que indicavam a venda clandestina de combustível na região.

Durante a abordagem, um deles vendia o material para o segundo, visto deixando o local transportando quatro galões no porta-malas de seu veículo. A operação contou, ainda, com a presença de um auditor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que colaborou na identificação dos diversos tipos de combustível armazenados no local, entre eles gasolina, S500 e S-10, que totalizavam, aproximadamente, 19 mil litros.

A PCDF solicitou também uma perícia no galpão, a apreensão do aparelho celular do homem

que vendia o combustível, além do dinheiro encontrado no veículo, que foram recolhidos para a investigação. Conforme a corporação, o combustível será devidamente armazenado sob guarda da ANP, com segurança garantida pela PCDF.