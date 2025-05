Massa de ar frio não chegará ao DF mas capital terá dia gelado

Brasília segue gelada. A mínima registrada nesta quinta-feira (29/5) foi de 14°C, enquanto a máxima deve chegar a 27°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar pode variar de 95% e 40%. A recomendação é manter a hidratação com níveis de atenção.

Além disso, o dia será de sol, com muitas nuvens no céu e rajadas moderadas de vento, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na quarta-feira (28/5), o DF registrou o dia mais frio do ano. Os termômetros registraram, na região de Águas Emendadas 11,4°C. Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, os dias na capital devem ficar ainda mais frios, uma vez que estamos adentrando a época da seca. Apesar disso, o especialista explicou que a massa de ar frio que está no sul do Brasil não deve avançar até o DF. "Ela chega ao sul de Goiás, mas não atinge o Distrito Federal. Aqui, o frio vem se estabelecendo gradualmente nos últimos dias, sem influência direta dessa frente fria mais intensa", afirmou.