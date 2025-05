Morador do Lago Norte leva golpe de mais meio milhão em compra de Porsche

O homem foi vítima do golpe em 2024, que revelou um grupo especializado no crime - (crédito: Alexander Migl/Reprodução)

Após um morador do Lago Norte ter sido vítima de um golpe envolvendo a compra de um Porsche, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ajudou a desarticular um grupo de estelionatários especializado em golpes do falso anúncio de venda de veículos e falso médico, em Rondonópolis (MT).

A investigação teve início em 2024, após o homem ser enganado ao comprar o carro de luxo e sofrer um prejuízo de R$ 585.000, valor transferido a contas vinculadas aos criminosos.

Junto da Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT), os militares prenderam três integrantes do grupo, que utilizava plataformas de compra e venda na internet para publicar falsos anúncios de veículos.

“No golpe, os estelionatários agem como falsos intermediários entre o comprador e o vendedor, simulando uma negociação legítima. Eles acessam anúncios reais publicados por terceiros, clonam as informações e as republicam com contatos próprios", explica o delegado-chefe adjunto da 9DP, Ronney Marcelo. "Quando um interessado entra em contato, o criminoso finge ser o proprietário do carro, enquanto, paralelamente, engana o verdadeiro dono do veículo dizendo ter um comprador interessado. Com isso, conseguem que as partes acreditem estar em negociação legítima, mas no fim desviam os pagamentos para contas sob controle da quadrilha”, completa.

Durante a investigação, também foi descoberto que os suspeitos aplicavam o golpe do falso médico, que envolvia alguns dos integrantes fingirem ser profissionais da saúde. Eles entravam em contato com parentes de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e exigiam pagamentos urgentes para supostos procedimentos médicos necessários.

“A frieza do grupo na execução do golpe, que não se limita em explorar os recursos financeiros da vítima, mas abusa da vulnerabilidade emocional que esses familiares se encontram, preocupados com o bem- estar dos seus entes internados, que por vezes estão em longas jornadas de tratamentos de saúde e lutando contra doenças que podem já estar levando o paciente ao limiar entre a vida e a morte", ressaltou o delegado.

Os envolvidos foram indiciados e responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Além disso, tiveram valores bloqueados de suas contas bancárias, visando reparar os prejuízos causados às vítimas.

Durante as buscas, foram localizados vários aparelhos celulares usados nos golpes. Também foi encontrado, junto a um dos investigados, um revólver calibre .38 com a numeração raspada. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito.

