Correio lidera ranking de sites produtores de conteúdo local

O Correio Braziliense lidera o ranking mais recente divulgado pela Comscore da categoria de noticiário local, com mais de 23 milhões de visitantes únicos em abril. A empresa de análise de internet revela o tráfego web dos principais portais de notícia on-line do Brasil. O recorte mais recente, divulgado neste mês, revelou ainda que os Diários Associados, grupo do qual faz parte o Correio, também alcançou mais uma marca importante: a segunda colocação na categoria News Information.

O resultado comprova crescimento constante dos Diários Associados, que, em menos de um mês, subiram duas posições no mesmo recorte, relativo a informação noticiosa. Em outubro de 2024, o grupo estava na sétima posição; em janeiro deste ano, subiu para o sexto lugar; e, em março, ocupava a quarta colocação. Com o resultado do último recorte divulgado, o grupo alcança o segundo lugar no top 5 nacional, à frente de veículos como UOL e R7.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Luiz Mendes, diretor de Estratégias Digitais dos Diários Associados, acredita que os números são consequência de um esforço coletivo. “É o resultado do direcionamento estratégico que a empresa tem adotado”, afirma. “Não conseguimos um resultado como esse se não for por meio do trabalho em equipe.”

Ele conta que o crescimento passa por diversas áreas, desde estratégias de Search Engine Optimization (SEO) e aprimoramento da usabilidade dos sites ao envolvimento das redações: “São várias ações que só acontecem se a empresa estiver engajada nesse objetivo”.

Credibilidade

No que diz respeito aos visitantes únicos no ranking de conteúdo jornalístico, foram cerca de 23,4 milhões de acessos no site do Correio Braziliense em abril. Esses números colocaram o portal em primeiro lugar entre demais produtores de notícias locais do país.

Na segunda posição nesse ranking está o Estado de Minas, também integrante dos Diários Associados, com cerca de 23,3 milhões de visitantes únicos no mês. O terceiro, quarto e quinto lugares tiveram 17,5, 15,9 e 11,7 milhões de visitantes, respectivamente.

Sobre o alcance nacional cada vez maior, Luiz Mendes destaca que a entrega de informação de veículos locais como o Correio e o EM passa a atingir usuários de todo o Brasil, extrapolando a regionalidade. “A qualidade do nosso conteúdo faz com que nossos veículos disputem um público mais amplo”, finaliza.

“Mais uma vez os números compravam a força das marcas dos Diários Associados”, afirma o presidente do Correio, Guilherme Machado. “Destaco os números do Correio Braziliense, resultado do trabalho de uma equipe comprometida e de altíssimo nível e da nossa busca incessante pela informação de qualidade e credibilidade. Estamos comemorando!”

Além dos rankings, a presença do Correio nas redes sociais reforça a relevância do portal em todo o Brasil. São mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Threads, Bluesky e LinkedIn. O jornal, que tem 65 anos de história, leva notícias do DF, do Brasil e do mundo também ao WhatsApp — onde tem mais de 480 mil seguidores.

Ranking da categoria News Information da Comscore referente ao mês de abril de 2025