CB Talks: Evento debate estratégias de mídia e presença on-line das marcas

Em um cenário cada vez mais competitivo e conectado, a presença digital das marcas se tornou fator essencial para o fortalecimento da identidade e alcance de resultados. Com o objetivo de aprofundar essas discussões e compartilhar as melhores práticas do mercado, o Correio Braziliense realizará o evento "O futuro digital: campanhas que conectam", na terça-feira (6/5), a partir das 14h30.

Com a mediação do diretor-executivo do projeto MapaOOH Marco Frade, serão reunidos especialistas para uma imersão em tendências, estratégias e cases de sucesso na criação e execução de campanhas de mídia digital.

O evento é uma oportunidade única para empresas, gestores de marketing, profissionais de mídia e interessados no universo digital que desejam elevar a performance das ações, com foco na otimização de resultados e maximização do retorno sobre investimento.

Os painelistas confirmados são: Luiz Mendes, diretor de estratégias digitais do Correio Braziliense; João Paulo, sócio-fundador da Media do Brasil e Space Adserver; José Luiz de Genova, diretor regional do Taboola na América Latina; Júlia de Castro, co-CEO da Catraca Livre e Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataforma do Grupo Record.

Para acompanhar o evento presencialmente, é necessário realizar a inscrição no site do jornal. O debate também será transmitido pelo YouTube.

Serviço: