Com ajuda da IA, Google removeu mais de 5 bilhões de anúncios em 2024

O Google removeu mais de 5 bilhões de anúncios considerados inapropriados no ano passado e suspendeu mais de 39,2 milhões de contas de anunciantes. O dado é do Relatório de Segurança em Anúncios 2024, divulgado nesta quarta-feira (16/4) pela empresa. Um dos destaques do documento é o papel da inteligência artificial para ajudar a barrar anúncios fraudulentos e empresas que não se encaixam na política das plataformas.

Apenas no Brasil foram 201 milhões de anúncios removidos e 1,3 milhão de contas de anunciantes suspensas. Por aqui, as principais violações de políticas de anúncios identificadas incluem o uso indevido de marcas registradas, a deturpação de informações, a publicidade irregular de jogos de azar e apostas, o abuso da rede de anúncios e o descumprimento de exigências legais locais.

“Para combatermos essas práticas violadoras, todas as áreas do Google trabalham diariamente para prevenir a veiculação de anúncios fraudulentos por meio de suas políticas, remoções, bloqueios ou banimentos”, explica Priscila Couto, líder de programas de Confiança e Segurança para o Google na América Latina.

A executiva ressalta que, no caso das bets, a empresa exige, além da licença junto ao Ministério da Fazenda, uma certificação específica do Google. “Só vamos aprovar a publicidade de jogos da azar e apostas que seja responsável e que obrigatoriamente respeite as regras da legislação local”, completa Priscila Couto, explicando que as punições mais rigorosas são todas revisadas por humanos.

“Combinamos IA avançada com análise humana para garantir a conformidade dos anúncios com nossas políticas. Nossa IA, treinada por revisores, protege os usuários e as plataformas contra golpistas. Nós levamos a sério as violações de nossas políticas e combatemos ativamente anúncios maliciosos para tornar a internet mais segura para todos”, afirma Priscila.

Priscila Couto, líder de programas de Confiança e Segurança para o Google na América Latina (foto: Google/Divulgação)

Capacidade de processamento aprimorada

Segundo a big tech, houve mais de 50 aprimoramentos em LLMs (large language models), modelos que permitem o processamento de grandes quantidades de dados. As atualizações foram importantes para acelerar investigações complexas e impediram que bilhões de anúncios fossem exibidos, abrindo espaço para que empresas legítimas pudessem aparecer aos potenciais clientes de forma mais rápida. O uso de LLMs contribuiu para a identificação de 97% das páginas de publishers violadoras das políticas.

Uma vez suspenso, o anunciante não consegue mais usar o mesmo CNPJ para abrir conta no Google. Com o avanço no processamento de dados, o programa de verificação abrange, agora, mais de 200 países e é capaz de verificar mais de 90% do conteúdo veiculado nas plataformas das empresas.

Por outro lado, acelerou também o processo de revisão de sites, o que permite monetizar o conteúdo mais rapidamente. Para ajudar no controle, houve ainda mais de 30 atualizações nas políticas de anúncios e de publishers no ano passado.

Famosos gerados por IA

Outra preocupação da empresa é com o aumento de anúncios de personificação de figuras públicas gerados por IA. Uma equipe de mais de 100 especialistas trabalha para desenvolver contramedidas.

Como resultado, mais de 700 mil contas de anunciantes infratores foram suspensas e houve queda de 90% nos relatos desse tipo de anúncio fraudulento em 2024.

Proteção para crianças e adolescentes

Sobre a proteção de crianças no ambiente digital de anúncios, a líder de programas de Confiança e Segurança, Priscila Couto, afirma ser essencial que pais e responsáveis criem contas nas plataformas do Google específicas para as crianças e que indiquem a idade correta no preenchimento dos dados.

“Toda vez que ele logar no celular, no tablet e no computador vamos, automaticamente, por padrão, incluir várias camadas de proteção, entre elas, a camada de proteção de anúncios. Essas proteções só são aplicadas se o usuário estiver indicando que é uma criança ou um adolescente”, observa.