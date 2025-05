Maior sino do mundo chega a Brasília e atrai fiéis

Em clima de felicidade e muita emoção, fiéis se reuniram para receber o Vox Patris, maior sino litúrgico do mundo, na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santa Maria, na noite desta quinta-feira (29/5). Produzido na Polônia, ele seguirá para Trindade (GO), onde será instalado na Basílica do Divino Pai Eterno, com inauguração marcada para 2026.

Guilherme de Aguiar Rodrigues, 26 anos, acompanha a jornada do sino desde a construção. "Minha família é devota do Pai Eterno e nosso objetivo era ver o sino chegar", contou. Para ele, ver o monumento foi uma honra. "Quando cheguei aqui e vi o sino, senti muita fé. É até difícil descrever o que estou sentindo", relatou, emocionado.

Dunalva Mendonça, 88, saiu de Luziânia (GO) para prestigiar o sino. Ao Correio, disse estar emocionada por ver o objeto. "Esse sino é muito importante para nós (católicos). Eu, costumeiramente, vou à festa do Divino Pai Eterno e, agora, poder voltar lá com o sino é maravilhoso", afirmou.

Alice Alves, 77, também moradora de Luziânia, afirmou que o sino é um presente para os devotos. "Eu sinto que cada badalada desse sino vai ser uma benção nos nossos corações. Acredito que ele vai anunciar muita paz", destacou.

Saindo de Santa Maria, na manhã desta sexta-feira (30/5), o sino seguirá para Goiânia. Após uma pausa, o transporte será realizado para a Basílica do Divino Pai Eterno, no início da tarde de sábado (31/5).





*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho