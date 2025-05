Dinheiro falso: PF fecha laboratórios de fabricação de cédulas em GO e SC

Organização criminosa era especializada na fabricação e distribuição de cédulas falsas em várias regiões do país - (crédito: Divulgação/PF)

Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, foi um dos principais alvos da Operação Fake 49, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (26/5). A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na fabricação e distribuição de cédulas falsas em várias regiões do país.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes federais localizaram e desmontaram um laboratório clandestino de falsificação de dinheiro que operava na cidade. Três pessoas foram presas em flagrante, incluindo suspeitos que atuavam diretamente na produção das cédulas.

A operação contou com a participação de 22 policiais federais e cumpriu, ao todo, cinco mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária, nos municípios de Luziânia (GO) e Lages (SC), onde outro laboratório foi encontrado.

Segundo a PF, o grupo criminoso vinha atuando em larga escala, com capacidade para produzir grandes quantidades de notas falsas que eram colocadas em circulação em diferentes estados. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e a rota de distribuição do dinheiro falsificado.

