Boletim comercial do IPEDF apresenta queda nas exportações do DF

Em 2024, as exportações do Distrito Federal caíram 19,1% em comparação à 2023, segundo o Boletim do Comércio Exterior do DF, produzido pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF). A publicação, que tem o objetivo de sintetizar informações sobre as dinâmicas de exportação e importação da capital, apontou que o DF exportou US$ 298,8 milhões no ano passado.

A diretora de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas do IPEDF, Francisca Lucena, explicou que o DF constantemente terá mais importações do que exportações. “Nós importamos muitas compras que são do governo para serem distribuídas para os estados, como, por exemplo, medicamentos e vacinas para o SUS”, detalhou. Segundo ela, esse fluxo faz com que o volume de importações seja maior e impacte diretamente na balança comercial da capital que, em 2024, também fechou com déficit, dessa vez de 25,6%. “Quando a gente olha para a balança comercial, ela representa o equilíbrio entre exportações e importações”, completou.

Apesar do cenário adverso, o perfil exportador do DF segue marcado pela diversidade e pela capacidade de acessar múltiplos mercados. Em 2024, o Distrito Federal exportou 338 produtos diferentes para 121 países. Dentre eles, a China aparece como responsável por 79,7% da soja exportada e a Arábia Saudita como principal mercado de carnes e de aves. “A carne halal, produzida de acordo com preceitos religiosos específicos, exige um rito de abate certificado, e sua produção no DF tem se destacado pela expressividade e qualidade”, esclareceu a pesquisadora.

Segundo o boletim, mesmo em queda, as exportações do Distrito Federal atingiram marcas importantes em 2024. No primeiro trimestre foi o terceiro maior exportador de morango entre as unidades da federação, respondendo por 19,6% de todas as exportações da fruta do país. No segundo trimestre, ocupou o segundo lugar nacional na exportação de massa para a preparação de pão, com US$ 335,5 mil, o que representou 30,6% das vendas brasileiras desse produto. Já no terceiro trimestre, o DF liderou as exportações de saias de malha feitas de fibras sintéticas, com um total de US$ 122,6 mil, equivalente a 58,6% da exportação nacional. Por fim, no quarto trimestre, o destaque foi a carne de aves: o DF exportou US$ 6,2 milhões, representando 8,3% das exportações brasileiras desse segmento.

Do lado das importações, houve queda de 24,5% em relação a 2024. Aproximadamente 81,8% das importações do Distrito Federal referem-se à fabricação de produtos farmacêuticos, químicos medicinais e botânicos. Ao todo, foram importados 1.715 produtos distintos, oriundos de 78 países. Segundo Francisca Lucena, os dados evidenciam a diversidade e a amplitude das operações comerciais do DF no mercado internacional.