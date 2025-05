Catedral de Brasília celebra 55 anos com programação especial; confira

A Catedral Metropolitana de Brasília, um símbolo da fé na capital federal, celebra 55 anos de fundação com uma programação especial, nesta sexta-feira (30/5) e sábado (31/5). O evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), em parceria com o Instituto Alvorada, reúne manifestações de fé, cultura e solidariedade, em um ambiente de festa e espiritualidade.

Com entrada gratuita, a comemoração promete atrair moradores e turistas com uma série de atrações para todas as idades. Os dois dias de celebração contarão com shows musicais, gastronomia internacional, oficinas culturais, bolo festivo e a ordenação de padres para a Arquidiocese de Brasília.

Na sexta-feira, a partir das 18h, o destaque será o show da banda católica Colo de Deus, conhecida por sua ligação com o público jovem e por integrar fé e arte em suas apresentações. No sábado , a animação fica por conta de Alexandre Pires, que celebra mais de três décadas de carreira e promete emocionar o público com grandes sucessos. Além das atrações culturais, a programação de sábado começa cedo, às 6h da manhã.

Gastronomia

Na sexta-feira, além do show, barraquinhas vão vender comidas típicas. No sábado, a Catedral reunirá embaixadas de mais de 10 países, com um cardápio digno de um festival internacional de gastronomia. Serão realizados atendimentos do Projeto Partilha Brasília nas áreas de saúde, assistência social, jurídica e religiosa. Tendas interativas levarão ao público oficinas de redes sociais e experiências tecnológicas.

Um dos momentos mais simbólicos do evento será a assinatura do Termo de Cooperação entre a Secec-DF e a Catedral Metropolitana de Brasília, durante as festividades. O objetivo do é garantir a manutenção e valorização contínua do templo, reconhecido não apenas como espaço sagrado, mas também como um patrimônio histórico e cultural de enorme relevância para Brasília e o Brasil.

Para os shows, é necessário retirar ingresso no Sympla. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma a partir das 9h desta sexta (30/6).





Confira a programação completa:





30/5 - Sexta-feira

18h – Início das atividades palco – DJ Marcone

19h30 - Show de abertura - Laura Viana

21h – Show com a Comunidade Colo de Deus





31/5 - Sábado

Manhã

6h - Toque da Alvorada

8h - Partilha Brasília e recreação para as crianças

9h - Missa de ordenação sacerdotal

12h - Canto de Parabéns com bolo festivo





Tarde

16h – Manifestações Culturais com Batalha de Rima – Fé, Tradição e Cultura; Oficina IBICT

18h - Início das atividades palco – DJ Marcone; início das atividades da culinária Internacional





Noite

21h – Show Ulissis Lima

22h30 - Show com Alexandre Pires.