Colisão entre duas motos resulta em três pessoas feridas na BR 251

Uma colisão envolvendo duas motos resultou em três pessoas feridas na noite desta sexta-feira (30/5). O acidente ocorreu na BR 251, km 17, sentido Café sem Troco, região de São Sebastião e gerou a interdição da via para atendimento das vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local a equipe encontrou um dos condutores do veículo envolvido na colisão com uma fratura exposta na perna esquerda. Os militares também atenderam as vítimas que estavam na outra motocicleta, um homem de 46 anos, que apresentava suspeita de fratura na região pélvica e queixava-se de dores na região lombar e uma mulher, de 32 anos, que dizia sentir dores na perna direita.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária (PRF).