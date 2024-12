Colisão entre ônibus e moto na BR-251 deixa três feridos

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (12/12). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 30 da BR-251, próximo ao Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), três pessoas estavam na moto e acabaram feridas. Duas mulheres de 21 anos tiveram de ser encaminhadas ao Hospital de Base, uma por ter sofrido uma fratura exposta na perna esquerda e a outra por ferimentos na face e suspeita de fratura no braço direito. O condutor da moto, 24, foi transportado ao Hospital Regional do Paranoá, desorientado e com ferimentos no rosto.

Nenhum passageiro ou ocupante do ônibus se feriu. Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.