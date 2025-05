Motociclista morre após bater em carro no Recanto das Emas

Um homem morreu na noite deste sábado (24/5) após colidir a moto em que estava com outro carro. O acidente aconteceu no viaduto do Recanto das Emas, sentido Gama. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima tinha 36 anos.

Ainda segundo os militares, o condutor da moto foi encontrado caído no chão, apresentando fraturas nas duas pernas. Depois de ser avaliado pelos socorristas, o CBMDF constatou que o homem estava em parada cardiorrespiratória.



De imediato, foram iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Mas, após 45 minutos de tentativa, a vítima não reagiu e teve o óbito declarado ainda no local, pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O Corpo de Bombeiros informou que não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).