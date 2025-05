Governador Ibaneis Rocha rebate críticas dos Estados Unidos ao DF

O governador destacou ainda a eficiência do sistema de segurança pública do DF, atribuindo os resultados positivos à atuação da Secretaria de Segurança e das forças policiais - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador Ibaneis Rocha contestou neste sábado (31/5) às críticas feitas pelos Estados Unidos da América (EUA) ao Distrito Federal, durante o enterro de seu motorista, Adilson Reis de Araújo Silva, vítima de um acidente de trânsito. As observações negativas fazem referência a um comunicado da embaixada americana que recomenda aos cidadãos estadunidenses evitarem visitas a regiões como Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá, sob a justificativa de um suposto aumento no risco de sequestros.

Ibaneis classificou a declaração como infundada. “Foi uma fala sem embasamento. Eu circulo por todas essas cidades diariamente e não se ouve mais falar em sequestros. Até os sequestros-relâmpago, que eram comuns no passado, desapareceram”, afirmou.

O governador destacou ainda a eficiência do sistema de segurança pública do DF, atribuindo os resultados positivos à atuação da Secretaria de Segurança e das forças policiais. Ele também convidou representantes do governo americano a visitarem o Distrito Federal para conhecerem de perto a realidade dessas regiões, que, segundo ele, são pacíficas.

Em tom tranquilo, Ibaneis rebateu a posição dos EUA e sugeriu que o país deveria olhar para dentro e focar em seus próprios problemas. “Estive em Nova York na semana passada, e vi ruas tomadas por ratos, urina e usuários de drogas. Eles precisam olhar para dentro, não só para Nova York, mas para vários estados americanos”, declarou.