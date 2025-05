GDF e Arquidiocese de Brasília assinam acordo para conservação da Catedral

Em meio às comemorações dos 55 anos da Catedral Metropolitana de Brasília, celebrados neste sábado (31/5), o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), assinou um acordo de cooperação com a Arquidiocese local para garantir a conservação permanente do templo. A data também foi marcada por uma intensa programação, que incluiu missas, momentos de louvor, apresentações musicais e barraquinhas com comidas típica

A assinatura do acordo aconteceu em uma ato realizado após a participação do governador Ibaneis Rocha em uma missa de ordenação sacerdotal e antes dos parabéns e do corte festivo do bolo. Com a parceria o GDF busca reconhecer a importância histórica, cultural, turística e religiosa da Catedral, considerada um dos marcos arquitetônicos mais emblemáticos de Brasília.

Na ocasião, o governador afirmou que a comemoração da data corrobora o espírito de união entre Estado promovido em seu governo. “Estamos tratando com muito carinho todas as religiões aqui no DF", celebrou. “Nós avançamos em toda a legislação permitindo a regularização dos templos aqui. Regulamentamos a questão da moeda social, que tem ajudado muitos a adquirir os seus terrenos”, completou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, destacou o caráter histórico do momento. “Estamos, mais uma vez, fazendo história no Distrito Federal, especialmente ao contribuir com o monumento mais visitado de Brasília. Apoiar as necessidades essenciais da Catedral é de extrema importância”, afirmou.

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, destacou a importância do convênio ao lembrar que a Catedral é um símbolo de fé e patrimônio histórico. “É dever nosso mantê-la sempre bonita e à altura de sua vocação cultural”, afirmou.

Ele também agradeceu o apoio do GDF nos últimos anos, ressaltando a parceria entre governo e igreja. “Essa cooperação valoriza tanto a Igreja quanto o Estado e expressa uma verdadeira laicidade, que garante o exercício da missão religiosa”, completou.

