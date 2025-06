Taguatinga se consolida como referência na educação superior

Estudante de direito no CEUB, Maria Luísa Busto, é beneficiada pela localização do metrô de frente para a sua faculdade - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Escolher onde estudar é uma decisão importante, especialmente para quem considera a localização um fator determinante. Em Taguatinga, essa escolha é facilitada pela presença de diversas instituições de ensino superior de qualidade, que atraem alunos da própria região e de áreas vizinhas.

A estudante de jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB), Catarina Lins, 20 anos, contou que a localização influenciou na escolha da universidade. "Eu pensei muito sobre o lugar que eu iria estudar. Não preciso sair de casa com tanta antecedência, posso fazer as coisas com calma", disse.

"Meu sonho é trabalhar em Taguatinga. Parece impossível, mas eu queria que tudo fosse descentralizado. É uma questão da construção de Brasília. Essa centralização de cultura, de trabalho, de emprego, de tudo. Não compensa estar mais perto do trabalho, mas longe de casa", completou.

Há três anos como moradora de Taguatinga, Catarina detalha os impactos que foram sentidos em sua vida e na família. "Mudar para Taguatinga trouxe uma outra vida para a gente. Eu vivo meu desenvolvimento como adulta aqui, mas não foi só a diferença da cidade, foi a diferença de o que a gente era dentro de casa também. É sobre ter empatia de como a cidade é construída, de perceber o quanto isso afeta a vida das pessoas. Agora, nós temos uma estrutura que dá para os meus pais e meus avós envelhecerem tranquilos".





A estudante de medicina veterinária da UCB, Giovanna Souza, 22, elogia a qualidade de vida na região e acredita que há vantagens de residir próximo à UCB, onde cursa a graduação. "Morar em Taguatinga é muito bom. Tem uma localidade boa para fazer qualquer coisa. Os lugares são pertos, com fácil acesso. Eu vejo muitas vantagens de estudar na UCB. É uma faculdade que tem bons professores, fica do lado da minha casa e traz essa facilidade de estudar, ir para casa almoçar, descansar, voltar para ter mais aulas e ir embora", contou.

O estudante de direito no Centro Universitário de Brasília (Ceub), Igor Rodrigues, 18, contou como Taguatinga faz parte da sua trajetória e formação acadêmica. "Eu estudei grande parte da minha vida em escola pública e eu acredito que esse seja um dos pontos mais fortes de Taguatinga. É uma região que serve de exemplo na educação. O Ceub em Taguatinga fortalece esse ponto, trazendo mais ensino de qualidade para a região".

Para Igor, Taguatinga se destaca entre as regiões administrativas do Distrito Federal, oferecendo qualidade de vida e oportunidades acessíveis. "Eu posso dizer que é uma das melhores regiões administrativas de Brasília", destacou.

Estudante de direito no Ceub, Maria Luísa Busto, 19, explica a importância da mobilidade urbana em sua rotina acadêmica. Residente no centro de Taguatinga, ela valoriza a proximidade e a facilidade de acesso proporcionadas pelo metrô. "O metrô é um ponto muito forte para mim. Eu moro no centro de Taguatinga e isso facilita muito a minha chegada até a faculdade", acrescentou.

Ela ressaltou que a conveniência do transporte público elimina a necessidade de utilizar carro para a maioria das atividades diárias, tornando sua rotina mais prática e eficiente. "A locomoção é sempre um fator que a gente analisa muito bem. Além do nome que o Ceub carrega. Esses fatores impulsionaram bastante a minha decisão", afirmou.