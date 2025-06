Bispo auxiliar de Brasília se encontra com papa Leão XIV após audiência geral

A presença de dom Ricardo em Roma se estendeu à participação no seminário "Evangelizar com as famílias de hoje e de amanhã. Desafios eclesiológicos e pastorais" - (crédito: Reprodução/Instagram/@cnbb)

O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ricardo Hoepers, se encontrou com o papa Leão XIV nesta quarta-feira (4/6), após a audiência geral realizada na Praça São Pedro, no Vaticano. O encontro reuniu cerca de 35 mil fiéis, em continuidade às catequeses do pontífice sobre as parábolas de Jesus.

Hoepers participou, no último fim de semana, do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, no Vaticano. O evento reuniu delegações de 120 países e integra a programação oficial do Jubileu 2025, promovido pela Igreja Católica.

A presença de dom Ricardo em Roma se estendeu até a participação no seminário “Evangelizar com as famílias de hoje e de amanhã. Desafios eclesiológicos e pastorais”, realizado na segunda e na terça-feira (2 e 3 de junho), logo após o Jubileu. O encontro foi promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, organismo do Vaticano responsável por temas ligados à vida familiar e ao laicato.

Segundo a CNBB, o bispo brasileiro foi convidado pelo próprio Dicastério devido à sua experiência no tema. Entre 2019 e 2023, o religioso atuou como bispo referencial da Pastoral Familiar no Brasil, contribuindo diretamente para a formulação de ações e diretrizes voltadas ao fortalecimento da evangelização no ambiente doméstico.