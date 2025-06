Pioneiro investiu em educação para cuidar dos moradores de Taguatinga

"Salve, Taguatinga, onde o povo enfrentou os frios tecnocratas que queriam fazer de Brasília apenas uma grande repartição pública, onde não haveria povo para dar vida à maior obra dos brasileiros em todos os tempos", com esses versos, o pioneiro Wílon Wander Lopes defende a cidade.

Ao se mudar para a primeira cidade-satélite da capital, o mineiro de Governador Valadares se deparou com uma realidade desafiadora. "Faltava tudo, inclusive escolas, obrigando os primeiros estudantes a continuarem indo para a Cidade Livre (hoje Núcleo Bandeirante) estudar", recordou Wílon.

Apesar do crescimento, a cidade mantém o calor humano inabalável. Wílon chegou em Taguatinga em 1958 com sua família composta pelo pequeno empresário José Lopes (seu pai), a costureira Glorinha (sua mãe) e os três irmãos, William, France e Jeanne. A paixão de Wílon pela cidade o fez lutar por direitos aos moradores de Taguatinga.

Em 1961, criou o Diretório Estudantil de Taguatinga, que agregava os grêmios de todas as escolas com atividades culturais e bailes. Fundou o Jornal Satélite em 1966, com professores e estudantes que, segundo ele, tinha o objetivo de "cuidar e defender a cidade". "Taguatinga é uma cidade gostosa de se viver. Ela atraía moradores de Plano Piloto para buscar, aqui, o calor humano que falta no centro da capital", comentou, ao lembrar principalmente da vida noturna, nos anos 1970 e 1980.

Recuperação

Wílon mantém o desejo de ver Taguatinga viva novamente. Ele cita algumas medidas que enxerga como valorosas para a recuperação da importante cidade. "Uma solução seria a ocupação do Centro Administrativo (Centrad). Evitaria a sofrida viagem diária para o Plano Piloto, os moradores poderiam resolver seus problemas na própria cidade em que mora", comentou.

Apesar das mudanças que observou ao longo do tempo, o pioneiro assegura que o calor humano dos taguatinguenses persiste. "Ainda bem que o povo de Taguatinga continua a espalhar pela cidade até para os forasteiros, um gostoso calor humano", concluiu.