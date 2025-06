Pentecostes 2025 em Taguatinga terá segurança e trânsito reforçados

Taguatinga se prepara para receber um dos maiores eventos religiosos do Distrito Federal: o Pentecostes 2025, que será desta sexta-feira (6/6) até domingo (8/6). Para garantir a segurança dos milhares de fiéis e a fluidez do trânsito, as forças de segurança do DF atuarão em uma operação integrada, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

Leia também: Sesc recebe espetáculo em homenagem ao aniversário de Taguatinga

A Polícia Militar (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) intensificarão o patrulhamento e o monitoramento nas rodovias DF-085 (EPTG), DF-095 (EPCL) e DF-001 (EPCT - Pistão Norte). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções nas vias próximas ao Taguaparque, local do evento, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhará o tráfego na BR-070.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Na sexta-feira (6/6), a PMDF reforçará a presença no Pistão Norte para auxiliar pedestres e orientar o fluxo de veículos. Motoristas vindos pela EPTG devem considerar rotas alternativas como o Túnel Rei Pelé, a Avenida Central de Taguatinga ou a Avenida Samdu Norte. Quem chega pela Via Estrutural pode optar pela BR-070, Avenida Hélio Prates ou Avenida Comercial Norte.

Durante a dispersão do público — prevista para as 22h na sexta e sábado e 19h no domingo — o trânsito será temporariamente bloqueado nas imediações do Taguaparque para facilitar a saída dos participantes. Os tempos dos semáforos nas avenidas Central, Hélio Prates e na via de ligação QNF/QNL serão ajustados.

Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar, coibir infrações e garantir a fluidez. O Detran-DF organizará estacionamentos para o público geral, autoridades e pessoas com mobilidade reduzida, além de área exclusiva para ônibus e vans com acesso pelo Pistão Norte. O uso de táxis e aplicativos é incentivado.

O policiamento será intensificado com o apoio de unidades especializadas da PMDF, incluindo Cavalaria, Bope, Patamo, Rotam e BPCães. A recomendação é que os participantes levem documentos de identificação e mantenham bolsas e objetos de valor à frente do corpo.

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) atuará na prevenção de incêndios e emergências, com equipes circulando entre o público e em integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico rápido. O número 193 estará disponível para emergências. As 12ª (Taguatinga Centro) e 38ª (Vicente Pires) Delegacias de Polícia terão reforço de efetivo para atendimento de ocorrências e registro de delitos.

Com informações de Agência Brasília