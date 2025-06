Defensoria lançará projeto para atender idosos vulneráveis

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançará o DPDF Longevidade, um novo projeto voltado para o atendimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa será apresentada na sexta-feira da próxima semana (13/6), das 9h às 15h, no núcleo da instituição, situado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

O principal objetivo do DPDF Longevidade é oferecer suporte jurídico, social, habitacional e de saúde ao público-alvo, especialmente àqueles em risco e vulnerabilidade social. A Subdefensora Pública-Geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya, reforça que o atendimento especializado visa assegurar que nenhum direito dos idosos seja negligenciado. "É dever do Estado estar presente onde há mais fragilidade. Cuidar da população idosa é reconhecer a sua trajetória e garantir os seus direitos de forma plena. O DPDF Longevidade nasce justamente com esse propósito", destacou Saboya.