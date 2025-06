Capotamento de veículo deixa mulher morta, na EPNB, neste domingo (1º/6)

O capotamento de um carro deixou uma mulher morta na manhã deste domingo (1º/6), ela dirigia o veículo. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram para atendimento, a mulher já estava morta, com grave lesão na cabeça. Os bombeiros chegaram ao local, às 11h20. O carro avariado se encontrava na via marginal à Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), perto de viaduto de acesso à Taguatinga Sul.

A vítima e condutora do veículo (identificada pelos bombeiros apenas como "L. S. R. D. O.") tinha 54 anos e apresentava traumatismo severo na cabeça, com muito fluxo de sangue nos ferimentos. Ela estava na direção do Siena prata, já capotado, com todas as rodas voltadas para cima. Sem outras vítimas, o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.