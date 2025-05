Carro fica 'em pé' ao bater em árvore após capotamento, no Lago Sul

Um motorista, de 48 anos, ficou ferido e precisou ser levado ao hospital após capotar o carro que dirigia, na madrugada deste quarta-feira (21/5). Após o capotamento no canteiro central, o veículo bateu em uma árvore e ficou 'em pé'.



O caso foi registrado por volta de 1h45 na QI 18, próximo ao Ribeirão Cabeça de Veado, no Lago Sul. O carro envolvido no acidente é um BYD Song Plus, de cor branca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do motorista.

"O condutor do automóvel, de 48 anos, foi atendido por nossas equipes e transportado, consciente e orientado, para o IHBDF apresentando escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no fêmur esquerdo", informou a corporação em nota.













A Polícia Civil realizou perícia para identificar como ocorreu o acidente e a Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio durante o trabalho para preservar o local. Ainda não se sabe qual a foi a dinâmica.