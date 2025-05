"Se tornou da família", diz Ibaneis sobre motorista morto em acidente

Aconteceu, na manhã deste sábado (31/5), o enterro de Adilson Reis de Araújo Silva, subtenente da Polícia Militar do DF (PMDF) e motorista do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, desde o início do mandato.

A cerimônia de despedida aconteceu no Templo Ecumênico do Cemitério de Taguatinga. O caixão de Adilson chegou ao local em cortejo conduzido por viaturas da PMDF em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O militar recebeu inúmeras homenagens, além do anúncio da promoção póstuma ao cargo de tenente, em reconhecimento aos serviços prestados. Antes do corpo ser sepultado, foi rezado um terço e Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha participaram da despedida bastante emocionados ao lado da família de Adilson.

“Sete anos convivendo com uma pessoa. É uma perda muito brusca, porque houve essa inversão na vida, quando a pessoa vem a óbito após uma determinada idade ou depois de alguns problemas de saúde, mas ele tinha passado o dia comigo numa alegria”, lamentou o governador.

Adilson Reis de Araújo Silva morreu vítima de acidente de trânsito, aos 50 anos de idade, na madrugada da última quinta-feira (29/5), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

"Sempre tinha um sorriso aberto. Era uma pessoa que realmente se tornou da família. O meu filho Mateus brincava com ele de joguinho eletrônico e ficou muito abatido também com a morte do meu amigo. Espero que Deus o receba e dê o carinho a essa família e nós vamos fazer todas as homenagens para Adilson", complementou.

Durante a semana, o governador já havia decretado luto oficial de três dias no Distrito Federal, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

