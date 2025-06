Dupla aproveita portão aberto e rouba carro, em Samambaia; vídeo

Na manhã deste domingo (1º/6), dois homens se aproveitaram da distração do dono de um carro para roubar o veículo, enquanto ele ainda estava dentro da garagem, em Samambaia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da ação. A dupla aparece encapuzada, passando em frente à residência onde o carro está estacionado, que está com o portão aberto.

Em seguida, os homens param por um momento, voltam e rendem o dono, que estava dentro do veículo. Não é possível saber se ele estava saindo ou chegando em casa, no momento do assalto.

Desesperado para tentar evitar o roubo, o dono do carro ainda fecha o portão da casa, mas um dos bandidos sai do carro, abre novamente e os dois arrancam em disparada com o veículo. Confira as imagens:

Segundo a Polícia Militar (PMDF), uma guarnição foi acionada, fez patrulhamento, mas não conseguiu localizar os autores do roubo. Ainda de acordo com a corporação, os policiais levaram a vítima à delegacia para registrar a ocorrência, que será investigada pela Polícia Civil (PCDF).