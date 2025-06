Policial civil e advogado foram as vítimas de acidente grave na BR 060

Os dois homens que morreram em um grave acidente na madrugada deste sábado (31/5) foram identificados como o agente da Polícia Civil de Goiás (PCGO) Marcelo Helou Filho, 36 anos, e o advogado Rodrigo Lopes Assis, 46.

Na manhã do acidente, que aconteceu por volta da 1h, na BR 060, na altura do conjunto 07 da Área de Desenvolvimento Econômico de Samambaia, sentido Goiânia (GO), a PCGO divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do agente lotado na Central de Flagrantes de Anápolis.

Na publicação, a corporação manifestou luto profundo pela morte de Marcelo. “Neste momento de dor, a PCGO se solidariza com familiares, colegas de trabalho e amigos, desejando força e conforto para seus corações. Que Deus ampare a todos”, diz o texto.

Um amigo antigo de Marcelo, Serbêto Mssário, em uma publicação nas redes sociais o descreveu como um espírito aventureiro e alguém que viveu com sabedoria.

Uma tia de Rodrigo, Elaine Pontes comentou que ainda não acreditava no acontecido. “Sua vida foi muito breve, mas o bastante para marcar nosso coração”, disse na publicação.

A morte dos dois causou comoção em Anápolis. O velório e sepultamento de Marcelo aconteceram no sábado, às 16h e 20h.





O acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou um Nissan Kicks cinza e um Audi A3 preto capotados às margens da rodovia. Após o impacto, os carros tombaram e ficaram de cabeça para baixo. Três pessoas estavam no primeiro veículo, Marcelo Helou Filho e Rodrigo Lopes Assis, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local, e uma mulher que foi atendida pelos socorristas e transportada, consciente e desorientada, para o Hospital Regional de Taguatinga. Ela tinha fraturas no ombro e no fêmur direito, além de queixar-se de dores na região do tórax.

No outro carro, estava apenas o motorista, que estava com traumatismo cranioencefálico e queixando-se de dores na região do abdômen. Ele foi atendido e transportado, consciente e desorientado, para o Hospital de Base.

Os militares não sabem a dinâmica do acidente e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).